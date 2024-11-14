Глава Балашихи ответил на вопросы сотрудников НИТИ им. Снегирева

Встреча с работниками Научно-исследовательского технологического института прошла в формате «Выездной администрации» на территории предприятия 14 ноября. Основной темой стал транспортный вопрос.

«Три года назад был разработан проект реконструкции Носовихинского шоссе. Мы должны были приступить к работам в 2021–2022 годах. Сложившаяся в стране ситуация перераспределила бюджетные затраты. Этот вопрос был отложен. На сегодняшний момент в микрорайоне Железнодорожный началось большое строительство, и губернатор региона принял решение включить в государственную программу Московской области вопросы, связанные с транспортом в микрорайоне Железнодорожный. Был объявлен конкурс, затем будут заключены госконтракты на реконструкции ряда улиц и шоссе в микрорайоне. Это и Носовихинское шоссе. Первый этап предусматривает реконструкцию от Кучинского прокола до переезда на Восточное шоссе. Также будет построен переезд, который позволит связать микрорайон с Восточным шоссе. В микрорайонах Ольгино и Павлино реконструируют ряд улиц, что поможет связать микрорайоны с метро Некрасовка и новыми трассами — ЮЛА и М-12», — сказал Сергей Юров.

В ходе встречи также обсудили вопросы здравоохранения, работу общественного транспорта, строительство кинотеатра и реконструкцию спортивных объектов.

В мероприятии также приняли участие представители профильных управлений администрации округа. Они ответили на вопросы о развитии Балашихи: о дорогах и транспорте, медицине, спорте, ЖКХ, благоустройстве, образовании и культуре.

Встречи в формате «Выездной администрации» регулярно проводятся в разных районах и предприятиях округа. Они помогают оперативно реагировать на запросы жителей.

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