Глава Балашихи проверил ход капитального ремонта гимназии № 1
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Балашиха]
Глава городского округа Балашиха Сергей Юров проверил ход капитального ремонта гимназии №1 имени А.В. Баландина вместе с представителями подрядной организации и депутатами горсовета.
Ремонт проходит в рамках реализации народной программы и партпроекта «Новая школа» при поддержке партии «Единая Россия».
Здание требовало комплексного подхода – как в части ремонта, так и в плане реорганизации внутреннего пространства. В ходе капремонта уже оборудована современная столовая, появился актовый зал на 250 мест, на третьем этаже разместили профильные учебные кабинеты.
Кроме внутренних преобразований, большое внимание уделено благоустройству прилегающей территории. В настоящее время ведется монтаж футбольного поля, а также будет установлена современная спортивная площадка.
«Объект важен только с точки зрения комплексного создания комфортной образовательной среды. Мы фактически заново формируем функциональное пространство, соответствующее современным требованиям. Это новая столовая, актовый зал, кабинеты, спортивные зоны», – отметил Сергей Юров.
Все строительные и инженерные работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком. Завершение ремонта планируется к 1 сентября.