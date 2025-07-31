Глава Балашихи проверил ход капитального ремонта гимназии № 1

Ремонт проходит в рамках реализации народной программы и партпроекта «Новая школа» при поддержке партии «Единая Россия».



Здание требовало комплексного подхода – как в части ремонта, так и в плане реорганизации внутреннего пространства. В ходе капремонта уже оборудована современная столовая, появился актовый зал на 250 мест, на третьем этаже разместили профильные учебные кабинеты.



Кроме внутренних преобразований, большое внимание уделено благоустройству прилегающей территории. В настоящее время ведется монтаж футбольного поля, а также будет установлена современная спортивная площадка.

«Объект важен только с точки зрения комплексного создания комфортной образовательной среды. Мы фактически заново формируем функциональное пространство, соответствующее современным требованиям. Это новая столовая, актовый зал, кабинеты, спортивные зоны», – отметил Сергей Юров.

Все строительные и инженерные работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком. Завершение ремонта планируется к 1 сентября.