Глава Балашихи проверил ход капитального ремонта теплосетей

Работы ведутся на двух участках: в одном из дворов микрорайона Павлино и на улице Речная в микрорайоне Кучино.

«Мы составили список объектов, которые будут отремонтированы в рамках подготовки к отопительному периоду. Благодаря опрессовке теплотрасс были выявлены наиболее сложные участки там, где непосредственно требуется замена. Все работы планируем выполнить до начала отопительного периода», - сказал Сергей Юров.

На участке тепловых сетей в Павлино уже полностью выполнены земляные работы. На данный момент ведется монтаж трубопровода. С территории детского сада будет выполнен вынос теплотрассы и произведена замена сетей горячего водоснабжения.



В микрорайоне южное Кучино работы по прокладке трубопроводов центрального отопления выполнены в полном объёме. В ближайшее время участок будет промыт, здесь проведут гидравлическое испытание, чтобы проверить его работоспособность и надежность.



В 2025 году продолжается масштабная программа, реализуемая при поддержке Правительства и Губернатора Московской области. Она направлена на замену теплосетевого хозяйства Московской области и включает в себя ремонт котельных, центральных тепловых пунктов и теплотрасс.