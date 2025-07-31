Глава Балашихи проверил ход капитального ремонта теплосетей
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Балашиха]
Сергей Юров провел осмотр текущего капитального ремонта тепловых сетей в городском округе Балашиха.
Работы ведутся на двух участках: в одном из дворов микрорайона Павлино и на улице Речная в микрорайоне Кучино.
«Мы составили список объектов, которые будут отремонтированы в рамках подготовки к отопительному периоду. Благодаря опрессовке теплотрасс были выявлены наиболее сложные участки там, где непосредственно требуется замена. Все работы планируем выполнить до начала отопительного периода», - сказал Сергей Юров.
На участке тепловых сетей в Павлино уже полностью выполнены земляные работы. На данный момент ведется монтаж трубопровода. С территории детского сада будет выполнен вынос теплотрассы и произведена замена сетей горячего водоснабжения.
В микрорайоне южное Кучино работы по прокладке трубопроводов центрального отопления выполнены в полном объёме. В ближайшее время участок будет промыт, здесь проведут гидравлическое испытание, чтобы проверить его работоспособность и надежность.
В 2025 году продолжается масштабная программа, реализуемая при поддержке Правительства и Губернатора Московской области. Она направлена на замену теплосетевого хозяйства Московской области и включает в себя ремонт котельных, центральных тепловых пунктов и теплотрасс.