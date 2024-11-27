Глава Балашихи Сергей Юров проверил готовность парков округа к зимнему сезону

«Мы планируем целый перечень зимних активностей. Вы знаете, что в прошлом году у нас по губернаторской программе в Пестовском парке открыт был большой каток. Здесь, в «Пехорке», уже на протяжении многих лет мы организовываем каток для наших жителей. И, конечно, Ольгинский лесопарк, где мы подготовили лыжню для наших жителей. Сегодня мы вместе с коллегами, с руководством дирекции парка, с заместителями проехали, посмотрели эти территории, посмотрели, насколько они готовы. На текущий момент у нас все наши парковые пространства готовы к началу зимнего периода. 1 декабря мы официально стартуем»,- сказал Сергей Юров.