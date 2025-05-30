Глава Балашихи Сергей Юров встретился с предпринимателями округа

Бизнес-завтрак прошел в усадьбе Горенки в рамках VIII Фестиваля бизнеса, организованного Балашихинской торгово-промышленной палатой. В формате круглого стола участники встречи обсудили перспективы развития предпринимательства, актуальные меры поддержки, а также новые возможности для ведения бизнеса на территории округа.

В мероприятии приняли участие заместитель главы г.о. Балашиха Ирина Шведова,руководители предприятий округа, депутат Государственной Думы Вячеслав Фомичев, президент Торгово-промышленной палаты Анатолий Шестаков, начальник управления инвестиций, промышленности, предпринимательства и науки Ольга Егерева.

«В Балашихе работают более 30 тысяч представителей малого и среднего бизнеса – это основа нашей экономики, драйвер роста и инноваций. Энергия и труд наших предпринимателей помогают создавать рабочие места, развивать инфраструктуру и делают жизнь в городе комфортнее», – сказал Сергей Юров.

В рамках бизнес-завтрака глава Балашихи наградил почетной грамотой учредителя «Центра развития и совершенствования личности «АКМЕ» Инну Сонину, а также вручил благодарственные письма семи предпринимателям городского округа.

VIII Фестиваль бизнеса приурочен ко Дню российского предпринимательства и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Одним из первых мероприятий фестиваля стало заседание научно-технического совета на базе компании ООО «НПП СК МОСТ» – члена Балашихинской ТПП. По итогам встречи было принято решение об учреждении Ассоциации мостовиков, которая объединит ведущие научные, проектные и строительные организации в сфере мостостроения. Это позволит ускорить внедрение новых технологий и повысить качество работ.

В рамках фестивальной программы также прошла встреча с прокурором, на которой предприниматели обсудили правовые вопросы. Для школьников городского округа провели занятия в Школе начинающего предпринимателя, а представители бизнес-сообщества приняли участие в турнир по стрельбе.

Масштабная конференция от «Альфа-Банка», которая собрала предпринимателей со всего Подмосковья, стала важной частью VIII Фестиваля бизнеса в Балашихе и показала, что округ готов принимать и развивать передовые деловые инициативы, объединяя активных и целеустремленных профессионалов со всей страны.