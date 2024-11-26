Глава Балашихи вручил школьникам первые паспорта гражданина РФ

Глава городского округа Балашиха вручил школьникам 29 паспортов и пожелал ребятам быть достойными гражданами России.

«Поздравляю каждого с прошедшим Днем рождения, а также с получением паспорта. Это первый шаг во взрослую жизнь, обретение дополнительных прав и обязанностей как граждан Российской Федерации. Ставьте перед собой самые амбициозные цели. Никогда не останавливайтесь на достигнутом, всегда двигайтесь вперед, у вас все получится!» - сказал глава Балашихи, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Сергей Юров.

Торжественная церемония прошла в рамках акции «Мы – граждане России!». Проект направлен на то, чтобы сделать вручение паспорта значимым и запоминающимся событием, воспитывающим чувство патриотизма. Он реализуется общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение Первых».

Акция «Мы - граждане России!» – это важная работа по развитию гражданственности среди молодого поколения. Получение паспорта в первый раз – это одно из самых значимых событий в жизни каждого человека.