Глава Большой Шатуры встретился с семьями земляков-участников СВО

Алексей Артюхин встретился с семьями земляков из Шатуры, которых не стало при исполнении интернационального долга и в зоне спецоперации. На встрече обсуждали разные вопросы при участии депутата Госдумы Геннадия Панина, руководителя Комитета семей воинов Отечества округа Светланы Смирновой, а также председателей ветеранских и общественных организаций.

Саму встречу провели накануне Международного женского дня. На нее пришли жены и матери героев из Шатуры. Артюхин внимательно выслушал вопросы и замечания, дал ответы по ряду вопросов. Участники рассказали, какая помощь им необходима прямо сейчас.

«Каждая из этих женщин заслуживает огромного уважения. Их утрата невосполнима. Наша обязанность — хранить светлую память о сыновьях и мужьях, которых они потеряли. Но и сейчас эти отважные женщины продолжают вместе со всеми в тылу приближать победу, участвуют в сборе помощи, в работе КСВО, в общественных мероприятиях. Это для нас очень ценно», — заключил глава городского округа Большая Шатура.

В завершении участницам сказали множество теплых слов и поздравили с Международным женским днем. Глава округа пообещал, что семьи героев СВО и интернациональных конфликтов всегда могут получить необходимую помощь от властей.