Глава Чехова поздравил пару из муниципалитета с бриллиантовой свадьбой

Евгений и Людмила Цыганова познакомились в поселке Венюково Чеховского района, в 1963-м году поженились и с тех пор супруги не расставались: вместе работали на заводе Энергомаш, вместе вышли на пенсию. У Цыгановых двое внуков и уже четыре правнука.

Как отметил глава Чехова, юбилей этой пары большое событие и для всего муниципалитета, поскольку не так часто приходится видеть супругов, которые прожили вместе столько лет. Артамонов отдельно подчеркнул, что Евгений и Людмила подают пример молодым семьям и подрастающему поколению.