Глава Чехова поздравил пару из муниципалитета с бриллиантовой свадьбой

Общество
пресс-служба администрации г.о. Чехов

Фото: [пресс-служба администрации г.о. Чехов]

Глава городского округа Чехов Григорий Артамонов поздравил пару из муниципалитета, которые отметили 60-ю годовщину со дня вступления в брак.

Евгений и Людмила Цыганова познакомились в поселке Венюково Чеховского района, в 1963-м году поженились и с тех пор супруги не расставались: вместе работали на заводе Энергомаш, вместе вышли на пенсию. У Цыгановых двое внуков и уже четыре правнука.

Как отметил глава Чехова, юбилей этой пары большое событие и для всего муниципалитета, поскольку не так часто приходится видеть супругов, которые прожили вместе столько лет. Артамонов отдельно подчеркнул, что Евгений и Людмила подают пример молодым семьям и подрастающему поколению.

Актуально
Чехов