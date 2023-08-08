Глава Чехова поздравил пару из муниципалитета с бриллиантовой свадьбой
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Чехов]
Глава городского округа Чехов Григорий Артамонов поздравил пару из муниципалитета, которые отметили 60-ю годовщину со дня вступления в брак.
Евгений и Людмила Цыганова познакомились в поселке Венюково Чеховского района, в 1963-м году поженились и с тех пор супруги не расставались: вместе работали на заводе Энергомаш, вместе вышли на пенсию. У Цыгановых двое внуков и уже четыре правнука.
Как отметил глава Чехова, юбилей этой пары большое событие и для всего муниципалитета, поскольку не так часто приходится видеть супругов, которые прожили вместе столько лет. Артамонов отдельно подчеркнул, что Евгений и Людмила подают пример молодым семьям и подрастающему поколению.