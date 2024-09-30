Глава Чехова проконтролировал работы по благоустройству губернского лесопарка

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин выехал в губернский лесопарк с целью контроля работ по благоустройству парковой зоны.

Проект реализуют при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. В настоящее время проект находится на финальной стадии благоустройства: работы по санитарной очистке и трассировке дорожно-тропиночной сети завершены, большая часть дорожек и игровых площадок отсыпаны щебнем.

На территории парка гости и жители муниципалитета смогут разнообразно проводить время. В лесопарке обустроят зоны для пикника с беседками и мангалами, откроют веревочный парк и площадки для выгула собак, предоставят возможность детям играть на территории современного игрового комплекса. Многофункциональная спортивная зона разместится в отдаленной части парка. Там же появятся павильон и различные игровые площадки.

Дендрологи высаживают деревья и кустарники. В ближайшее время начнется укладка газона. В парке также предусмотрены места для освещения и видеонаблюдения.

«Несмотря на продолжающиеся работы, будущий парк уже сейчас все более активно посещают жители мкр. Губернский. Люди с удовольствием гуляют здесь вечерами и отмечают, как на глазах преображается территория лесопарковой полосы», — отметил Глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

Работы намерены завершить до 14 ноября. Исключение — строительство основного павильона. Для реализации данного проекта потребуется больше времени.