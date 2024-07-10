Глава Чехова проверил ход работ на стадионе «Гидросталь»

Глава г.о. Чехов Михаил Собакин посетил спортивный стадион, который реконструируют с 2023 года. Несмотря на возникшие трудности, сейчас готовность объекта составила 82%.

Работы на стадионе идут в уверенном темпе. Еще к сентябрю прошлого года удалось выполнить большую часть ремонта, благодаря чему 30 сентября на поле сыграли звезды футбола и с местными командами. Товарищеский матч стал своеобразной проверкой выполненного обновления стадиона.

«К сожалению, со стороны подрядчика наблюдалась недобросовестность в исполнении контракта, в связи с чем нами была проведена претензионная работа. На данный момент поставлена задача к 1-му сентября полностью сдать объект, чтобы жители могли полноценно пользоваться нашим центральным стадионом абсолютно бесплатно», — отметил Михаил Собакин.

В настоящее время на территории стадиона почти завершили все уличные площадки. Их больше пяти, включая места для игр в футбол, теннис, баскетбол, мини-футбол и хоккей. В будущем по просьбе жителей откроют зону для игры в пляжный волейбол. Также обустроили уличные тренажеры, которыми сможет пользоваться любой желающий совершенно бесплатно.

Более 20 рабочих и 4 специалиста ИТР продолжают проводить работы внутри помещений. Это обустройство вентиляции, монтаж электропроводки и многое другое.

Отметим, что стадион «Гидросталь» преображают в рамках масштабной программы по капремонту объектов спорта. Ее реализуют в округе с 2023 года по решению главы Московской области Андрея Воробьева.