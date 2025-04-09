Глава Дубны Максим Тихомиров посетил Дубненскую детскую школу искусств, чтобы оценить ход ремонтных работ

Глава Дубны Максим Тихомиров лично проконтролировал ход реконструкции Дубненской детской школы искусств. Подрядчик перешел к активной фазе строительства после завершения демонтажных работ.

Внешний вид здания уже демонстрирует значительный прогресс: фасад подготовлен к утеплению и покраске, что станет возможным после укрепления фундамента. Во время обхода школы вместе с подрядчиком глава города оценил соблюдение сроков: уже заменены все окна, установлены шумоизоляционные перегородки, как и требуется в подобных учреждениях, стены готовы к финальным работам.

«Отдельно хочу отметить чистоту на объекте. Это, безусловно, важное здание для многих поколений дубненцев. Приятно видеть, что и подрядчик относится к зданию бережно и с пониманием», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Глава города проверил качество заливки полов и обсудил план проведения электромонтажных работ. На двух этажах школы уже можно начинать чистовые отделочные работы, а в ближайшее время стартует монтаж новой кровли из металлочерепицы.

Напомним, здание возрастом почти 70 лет будет полностью обновлено в этом году, включая не только внутреннее пространство, но и мебель. Проект реализуется в рамках программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» при поддержке бюджета Московской области.