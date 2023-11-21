Глава Дубны поблагодарил сотрудников «Телесети» за работу
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Дубна]
На днях глава городского округа Дубна Максим Тихомиров встретился с сотрудниками компании «Телесети». Это - ведущий провайдер телевидения и оператора гигабитного интернета. А еще это компания, которая активно участвует в жизни Дубны.
Как отметил глава наукограда, посетив предприятие, он в очередной раз убедился в том, что коллектив – надежный оплот муниципалитета. Оно активно поддерживает округ во всех его начинаниях.
Кстати, сейчас муниципалитет, реализует массу важных проектов.
«Один из таких – реконструкция очистных. К ней мы тоже приступаем в следующем году. На эти цели в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» будет выделено около 6 миллиардов рублей», - отметил Тихомиров и поблагодарил команду «Телесети» за плодотворную работу.