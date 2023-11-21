Глава Дубны поблагодарил сотрудников «Телесети» за работу

«Один из таких – реконструкция очистных. К ней мы тоже приступаем в следующем году. На эти цели в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» будет выделено около 6 миллиардов рублей», - отметил Тихомиров и поблагодарил команду «Телесети» за плодотворную работу.