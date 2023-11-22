Глава Дубны посетил фабрику BULAEVICH

Глава подмосковного городского округа Дубна Максим Тихомиров побывал на семейном швейном производстве BULAEVICH. Этим глава муниципалитета поделился в социальных сетях.

На фабрике BULAEVICH свыше двух десятков лет занимаются выпуском повседневной и деловой одежды. Сейчас на предприятии заняты пошивом коллекции к Новому году.

Глава Дубны с особым интересом ознакомился с технологическими тонкостями, пообщался с работниками предприятия, а также с его директором Ольгой Михайловой. Вся продукция фабрики качественная, а ее руководство не обходит стороной и благотворительную деятельность.

Сотрудники предприятия, многие из которых работают здесь со дня основания, получили благодарственные письма от главы подмосковного округа Максима Тихомирова. Так была отмечена деятельность технологов, швей и гладильщиков.