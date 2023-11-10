Глава Дубны провел встречу с жителями нескольких домов

Как рассказал Максим Тихомиров в социальных сетях, при поддержке главы Подмосковья Андрея Воробьева уже проведен ремонт ям на самых сложных участках дорог во дворах. В этом направлении работы провели почти во всех районах Дубны.

Также в 2024 году планируется продолжить благоустройство дворовых территорий и заменить асфальтовое покрытие в этих местах. Также жители обратили внимание на работу управляющих компаний, к которым у горожан есть замечания. Глава Дубны отметил, что представителей местных УК также приглашают на общие встречи, однако не всегда они откликаются.