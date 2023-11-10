Глава Дубны провел встречу с жителями нескольких домов
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Дубна]
Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров провел встречу с жителями 14-го дома улицы Попова и 31-го дома проспекта Боголюбова. С горожанами глава муниципалитета обсудил планы благоустройства дворов.
Как рассказал Максим Тихомиров в социальных сетях, при поддержке главы Подмосковья Андрея Воробьева уже проведен ремонт ям на самых сложных участках дорог во дворах. В этом направлении работы провели почти во всех районах Дубны.
Также в 2024 году планируется продолжить благоустройство дворовых территорий и заменить асфальтовое покрытие в этих местах. Также жители обратили внимание на работу управляющих компаний, к которым у горожан есть замечания. Глава Дубны отметил, что представителей местных УК также приглашают на общие встречи, однако не всегда они откликаются.
«Дал поручение профильному заместителю взять на контроль работу УК по обозначенным вопросам», - заключил Тихомиров.