Глава Дубны рассказал о работе над расширением крупного предприятия в округе
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Дубна]
В Дубне построят новый производственный корпус АО «ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка», чтобы расширить производство, сообщил в своих соцсетях глава городского округа Максим Тихомиров.
Он уточнил, что предприятие является членом Союза машиностроителей России и входит в Корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». Старт возведению объекта дали заместитель гендиректора - главный инженер предприятия, депутат горсовета, член партии «Единая Россия» Анатолий Утриванов и и.о. заместителя гендиректора по производству Илья Ларионов. Они заложили специально изготовленные памятные монеты с символикой самого ГосМКБ «Радуга» и Корпорации ТРВ.
Новый корпус возведут по целевой федеральной программе с использованием современных строительных технологий и материалов в сжатые сроки. В нем разместят производственную и административную части.
«Работа на строительной площадке кипит. На сегодняшний день проведены подготовительные работы - это перенос инженерных коммуникаций, выборка и замещение грунта. Следующий этап - устройство основания и проведение железобетонных работ. Строительство ведется интенсивным темпом, а полностью оно должно быть завершено в ноябре следующего года», – сообщил Тихомиров.