Глава Дубны рассказал о работе над расширением крупного предприятия в округе

В Дубне построят новый производственный корпус АО «ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка», чтобы расширить производство, сообщил в своих соцсетях глава городского округа Максим Тихомиров.

Он уточнил, что предприятие является членом Союза машиностроителей России и входит в Корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». Старт возведению объекта дали заместитель гендиректора - главный инженер предприятия, депутат горсовета, член партии «Единая Россия» Анатолий Утриванов и и.о. заместителя гендиректора по производству Илья Ларионов. Они заложили специально изготовленные памятные монеты с символикой самого ГосМКБ «Радуга» и Корпорации ТРВ.

Новый корпус возведут по целевой федеральной программе с использованием современных строительных технологий и материалов в сжатые сроки. В нем разместят производственную и административную части.