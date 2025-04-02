Глава Дубны Тихомиров напутствовал участников масштабного фестиваля профессий «Путь навыков»

Фестиваль «Путь навыков» позволил школьникам 7-9 классов попробовать себя в роли пожарного, косметолога, сварщика и ландшафтного дизайнера.

Перечень профессий, с которыми познакомили ребят, можно продолжать еще долго. Фестиваль стал уже традиционным для школьников городского округа Дубна, однако в этот раз он прошел в обновленном формате. Так, учреждения среднего профессионального образования и работодатели представили для ребят сразу 20 мастер-классов.

«Мы распределяем мастер-классы так, чтобы они были разнообразные: и рабочие специальности, и творческие, и компьютерные», — пояснила ведущий специалист Центра опережающей профессиональной подготовки Московской области, куратор проекта Ирина Кузнецова.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Дубна ]

Фестиваль посетили 840 ребят из Дубны и соседних округов. Участников разгруппировали на три потока. Принятые меры позволили всем школьникам поучаствовать в мастер-классах. К каждой команде прикрепили наставника. Роль волонтеров выполнили студенты, которые учатся в техникумах и колледжах. Мастер-классы проводили представители Дмитровского рыбохозяйственного технологического института, Сергиево-Посадского колледжа, Дмитровского техникума и его дубненского подразделения.

Активное участие принимали работодатели. Со своими направлениями школьников познакомили крупнейшие дубненские компании, в частности, ПСК «Фарма», АО «Промтех-Дубна», Дубненский машиностроительный завод имени Федорова. Мастер-классы предполагали максимальную вовлеченность в процесс ребят. Они осваивали различные навыки: накладывали швы, проводили сердечно-легочную реанимацию, становились моделями для парафинотерапии. Восьмиклассник Ярослав Морозов оценил тяготы профессии пожарного.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Дубна ]

«Прямо почувствовал, как пожарным надо трудиться и как надо страдать, чтобы тушить пожары», — поделился Ярослав Морозов.

Фестиваль также посетил глава Дубны Максим Тихомиров. В рамках мероприятия он наградил школьников, которые стали участниками регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Победители смогут достойно представить Дубну и другие округи Подмосковья на всероссийском этапе. Максим Тихомиров присоединился к мастер-классам и в непринужденной обстановке побеседовал со школьниками и студентами.

«Фестиваль нацелен на помощь ребятам. Уверен, это поможет определиться с будущей профессией, взвесить все за и против», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Проект «Путь навыков» состоялся в Дубне второй раз. Более 30 фестивалей проходит в год по всему Подмосковью. Впервые проект по профориентации реализовали в 2022 году.