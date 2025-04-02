Глава Дубны Тихомиров встретился с руководителем дубненской Ассоциации ветеранов СВО

Встреча началась достаточно неожиданно. Максим Большаков вручил главе Дубны медаль «За службу Родине». Так он поблагодарил главу от имени своей войсковой части за оказанную военнослужащим помощь. Максим Большаков обратился к Максиму Тихомирову с просьбой оставить послание на флаге наукограда для участников спецоперации.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Дубна ]

Встреча состоялась в городской администрации. Участники мероприятия обсудили аспекты работы Ассоциации. Принято решение, что в Дубне для работы организации предоставят помещение. Оно будет располагаться в здании офиса партии «Единая Россия».

В рамках встречи невозможно было не обсудить вопросы, волнующие участников СВО и членов их семей. В настоящее время боевые задачи выполняют более 100 дубненцев. Спикеры обсудили предоставление мер поддержки, выплаты и социальную защищенность военнослужащих. Затронули также вопрос трудоустройства на городских предприятиях и в муниципальных учреждениях.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Дубна ]

Максим Большаков отметил, что важно уделять внимание семьям военнослужащих. Особенно тяжело приходится родным, потерявшим своих близких людей. Глава Дубны заверил, что город будет и дальше оказывать всестороннюю поддержку.

«Мы всегда рядом», — подчеркнул Максим Тихомиров.

Отметим, что организация создана по инициативе президента РФ. В Подмосковье она начала вести деятельность по поручению губернатора региона.