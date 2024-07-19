Глава Дубны встретился с жителями дома, который вошел в программу расселения

Глава Дубны Максим Тихомиров и представители его команды провели встречу с жителями дома № 21 по улице Правды.

Встреча состоялась непосредственно во дворе дома жильцов. Подобный формат общения распространен в округе. Для представителей Администрации важно выходить из кабинетов, чтобы лично беседовать с людьми. В нынешний раз встреча особенно была важна для жителей, потому что их дом вошел в программу расселения.

Так, жительница округа Ирина Часовникова рассказала, как проходит ее подготовка к переезду. Она выбирает мебель, которую хотела бы приобрести для новой квартиры. Женщина признается, что перевозить старую не считает рациональным решением. Ирина Часовникова прожила в доме № 21 41 год. Она вышла замуж, так и оказалась в «двушке» своего супруга в третьем подъезде. Женщина видела, как дом постепенно старел. В торцовых стенах со временем появились дыры.

«В стенах руку можно просунуть. Швы текут. Их заделывали, конечно, но при сильном дожде стены намокают», — рассказала Ирина.

В рамках программы комплексного развития территории жителей округа переселят из аварийных домов в квартиры с лучшими жилищными условиями. Например, люди, которые проживали в коммуналках, теперь станут собственниками собственных квартир. В строящемся доме около 30% квартир выделено для жильцов, проживающих в доме на улице Правда, 21. В новом доме с четырьмя подъездами будет 12 этажей. Работы уже стартовали: участок на пересечении улиц Станционной и Попова оградили.

«Выйдем с жителями прямо на стройку, когда появятся очертания 1 этажа. В этом году планируем эти работы в полном объеме начать», — пояснил глава Дубны Максим Тихомиров.

Переехать в новые квартиры, согласно условиям контракта, жители смогут через два года. При строительстве учитывают все современные нормы: наличие детской площадки и парковок у дома, благоустроенная территория.