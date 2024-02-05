Глава г. о. Кашира проверил, как проходит капитальный ремонт школы № 10 в Ожерелье

Образовательное учреждение № 10 в микрорайоне Ожерелье серьезно модернизируют в рамках областной госпрограммы «Образование Подмосковья». Ход работ проверил глава городского округа Кашира Михаил Шувалов и представители местной администрации.

Ремонтные работы в школе № 10 идут полным ходом. Подрядчик сообщил о 90% выполнении демонтажных работ. Как уточняет администрация г. о. Кашира, помещения освободили от мебели, оконных рам, блоков, дверей, очистили стены, пол и подготовили материалы. Последние завозят на территорию в нужном количестве.

Ремонтники запасаются сухими смесями и вывозят строительный мусор. После уборки и окончания демонтажа начнется полноценное обновление учреждения. Напомним, что по итогу должны изменить фасад, кровлю, системы отопления, водоснабжения и электрокоммуникации. Помещения тоже получат новый облик, современную технику и мебель.

Общая площадь школы — почти 4 тысячи квадратных метров. Подрядчику поставили задачу закончить ремонт до начала осени, чтобы дети заступили в новый учебный год уже в отремонтированных классах. Пока ученики школы № 10 обучаются в две смены с сохранением полноценного питания вне зоны работ.