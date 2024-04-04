Глава г. о. Пушкинский поучаствовал в обсуждениях вопросов ЖКХ на межмуниципальном форуме «Управдом»

Межмуниципальный форум «Управдом» провели в Королеве. Среди участников были делегации и главы шести округов Подмосковья, в том числе и глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Форум в Королеве собрал 100 участников. Помимо глав и делегаций муниципалитетов также присутствовали представители УК, Мособлгаза и Мособлдумы. Обсуждались ключевые вопросы по сфере жилищно-коммунального хозяйства, учитывались пожелания жителей многоквартирных домов и вносились корректировки в работу обслуживающих организаций. Темой встречи была также газовая безопасность жителей МКД.

«Сегодня активные жители и председатели советов МКД большое внимание уделили газовой безопасности. Жители высказывали замечания и предложения по вопросу повышения эффективности работы АО „Мособлгаз“. Все вопросы рассмотрены, пути решения озвучены», — подчеркнул Максим Красноцветов.

Обсуждения проводились вместе с министром территориальной политики региона Юлией Губановой и председателем ассоциации МКД Олесей Тыщенко.

Напомним, что для активных жителей г. о. Пушкинский было проведено 44 форума «Управдом». Отделения Ассоциации председателей советов МКД есть также в Ивантеевке и Красноармейске.