Глава городского округа Чехов рассказал о запуске в школе президентского проекта по обучению самбо

В первый день учебного года в городском округе Чехов торжественно открыли новую, долгожданную школу на 825 мест.

Здание расположено в микрорайоне 5 и уже приняло учеников всех возрастов.

«А сегодня запускаем здесь проект Президента «Самбо в школу», в рамках которого уже около 2,5 тысяч детей занимаются этим национальным видом спорта в нашем округе. Кстати, Чехов - один из лидеров в Подмосковье по реализации данного проекта», – рассказал глава муниципалитета Григорий Артамонов.

Он отметил, что самбо – это не просто вид спорта, но большая, сложная система воспитания – как физического так и духовного. А еще самбистов учат быть честными, уважать соперника и поддерживать людей в трудных ситуациях.

«Президентский проект «Самбо в школу» позволяет не только приучать детей к здоровому образу жизни и улучшать физическую форму, но и воспитывать в них важные качества – уважение к старшим, родителям, педагогам, прививать любовь к Родине и патриотизм», – отметил Григорий Артамонов.

Глава муниципалитета поблагодарил всех, кто помог воплотить в жизнь этот важный проект в городском округе Чехов и пожелал школьникам спортивных достижений и крепкого здоровья.