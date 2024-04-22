Глава городского округа Дубна поддержал Всероссийскую акцию и стал донором крови
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Дубна]
В Дубне во Дворце культуры «Октябрь» состоялась выездная донорская акция.
Мероприятие приурочили ко Дню донора в России. Оно состоялось в понедельник, 22 апреля. В акции приняли участие Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров, его профильные заместители и неравнодушные горожане.
Донорская акция традиционно проходит для того, чтобы оказать помощь людям, которые нуждаются в переливании крови из-за болезни или сложных жизненных ситуаций. Максим Андреевич рассказал, что мотивировало лично его начать свой сегодняшний рабочий день со сдачи крови.
«Сегодня, как и все дубненцы, которые участвуют в акции тоже сдаю кровь. Совсем недавно в нашей стране произошли события, которые показали, что наше общество консолидировано, и каждый готов оказать помощь тем, кто в ней нуждается, поэтому сегодня я здесь», — отметил Максим Тихомиров.
Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров поблагодарил каждого горожанина, кто также принял участие в добром проекте. Почетных доноров Дубны и постоянных соорганизаторов акции по сдаче крови он наградил грамотами.