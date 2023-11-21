Глава городского округа Дубна встретился со студактивом

В городском округе Дубна прошла встреча главы муниципалитета Максима Тихомирова с местным студенческим активом. Обсудить успели самые разные темы – и личные, и те, которые касаются всего города. В том числе, речь шла о возможном запуске новых проектах.

Лидер студсовета Матвей Малышев рассказал о военно-историческом квесте, который разрабатывает для детей с ограниченными возможностями, живущими в городском округе Дубна. Максим Тихомиров поблагодарил его и других студентов за неравнодушие.

Также обсудили помощь в трудоустройстве выпускников по федеральному проекту «Моя карьера с «Единой Россией». Пришли к выводу о том, что в городском округе Дубна нужно создавать больше классов для обучения по профилю предприятий наукограда.

Кроме того, на встрече уделили внимание благоустройство университетской территории. Максим Тихомиров подчеркнул, что такие встречи обязательно будут продолжаться.