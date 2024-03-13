Глава городского округа Дубна выступит в прямом эфире местного телеканала

Максим Тихомиров станет сегодня героем прямого эфира на телеканале «Дубна» сегодня. Прямое включение ожидается в 19:30.

Речь пойдет о важных изменениях в работе общественного транспорта на территории городского округа. Также будут затронуты вопросы о подготовке к паводку и запланированного ремонта.

Для того, чтобы задать свой вопрос главе городского округа, необходимо написать его в комментарии под постом в социальной сети телеканала (https://t.me/dubna_tv).

Кроме того, связаться напрямую во время эфира со спикером можно по номеру: +7 (496) 212-63-43. Трансляция будет доступна во ВКонтакте (dubna_tv) и на Youtube-канале (Телеканал «Дубна»).

Это отличная возможность узнать ответы на волнующие вопросы непосредственно у Главы Дубны и узнать о том, что происходит в городском округе в целом.