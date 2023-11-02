Глава городского округа Электросталь Инна Волкова вручила Ордена Мужества родным погибших бойцов в СВО
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Электросталь]
К сожалению, высокие звания воевавшим землякам присвоены посмертно, отметила глава Электростали.
«Тяжело и больно вручать эти заслуженные награды.Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина наши Герои Евгений Алексеевич Герасимов и Александр Сергеевич Баранов представлены к Орденам Мужества (посмертно)», - написала на своей странице в Telegram-канале Инна Волкова.
Также руководитель муниципалитета отметила, что в Электростали всегда будут помнить павших земляков.
«Весной на мемориальном комплексе мы установили две доски с именами участников СВО, отдавших жизни за нашу Родину. Не подобрать слов утешения для родных наших ребят, проявивших мужество и стойкость на передовой, и погибших в зоне специальной военной операции. Вечная память Героям!» - добавила глава.