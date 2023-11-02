Глава городского округа Электросталь Инна Волкова вручила Ордена Мужества родным погибших бойцов в СВО

«Весной на мемориальном комплексе мы установили две доски с именами участников СВО, отдавших жизни за нашу Родину. Не подобрать слов утешения для родных наших ребят, проявивших мужество и стойкость на передовой, и погибших в зоне специальной военной операции. Вечная память Героям!» - добавила глава.