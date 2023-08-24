Глава городского округа Электросталь проверила готовность школ накануне нового учебного года

Всего неделя осталась до того волнительного момента, когда двери школ вновь распахнутся навстречу ученикам.

Перед стартом нового учебного года глава городского округа Электросталь Инна Волкова проверила готовность школ №13 и 16.

«В школе №16 идут последние приготовления к открытию: продолжается монтаж и наладка оборудования в пищеблоке, уборка во всех помещениях, в ближайшее время ожидается поставка мебели, досок и техники», – рассказала глава муниципалитета.

Она отметила, что полностью готова к приему учеников и школа №13. Инна Волкова подчеркнула, что все образовательные учреждения округа успешно прошли приемку.