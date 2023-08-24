Глава городского округа Электросталь проверила готовность школ накануне нового учебного года
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Электросталь]
Всего неделя осталась до того волнительного момента, когда двери школ вновь распахнутся навстречу ученикам.
Перед стартом нового учебного года глава городского округа Электросталь Инна Волкова проверила готовность школ №13 и 16.
«В школе №16 идут последние приготовления к открытию: продолжается монтаж и наладка оборудования в пищеблоке, уборка во всех помещениях, в ближайшее время ожидается поставка мебели, досок и техники», – рассказала глава муниципалитета.
Она отметила, что полностью готова к приему учеников и школа №13. Инна Волкова подчеркнула, что все образовательные учреждения округа успешно прошли приемку.
«Ранее специальная комиссия проверила их санитарное состояние и оснащенность классов, спортивные залы, медицинские кабинеты, пищеблоки, а также оценила соответствие территорий и зданий требованиям пожарной безопасности», – рассказала глава городского округа Электросталь.