Глава городского округа Кашира анонсировал преображение Ожерелья во время визита в железнодорожный колледж

Секретарь каширского отделения партии «Единая Россия» и глава округа Михаил Шувалов встретился с учениками и преподавателями железнодорожного колледжа в Ожерелье, который является филиалом престижного Петербургского госуниверситета путей сообщения Императора Александра I.

В ходе официальной встречи Михаил Шувалов обсудил с жителями Ожерелья самые волнующие темы в области местного здравоохранения, образования, ЖКХ и благоустройства. На многие вопросы участники встречи получили развернутые ответы.

Кроме того, Шувалов раскрыл некоторые планы окружной администрации на 2024 год. Власти хотят сделать Ожерелье еще уютнее, удобнее и красивее с помощью ряда проектов. Благодаря им город преобразится.

«Уже есть договоренность с управляющей компаний „Жилресурс“ покрасить фасады отдельных домов. По просьбам молодежи повесим в парке „Дубовая роща“ волейбольную сетку. Установим скамейки в тех местах, где просят жители», — анонсировал глава г. о. Кашира.

В завершение встречи Михаил Шувалов также напомнил жителям о грядущих президентских выборах в России, которые пройдут с 15 по 17 марта включительно.