Глава городского округа Кашира посетил дошкольное отделение одной из школ в Ожерелье

Отмечается, что он провел встречу с родителями воспитанников отделения.

Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов посетил дошкольное отделение школы № 10 города Ожерелье. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Уточняется, что в здании этого отделения будет проводиться капремонт, поэтому дети станут посещать детсады на время ремонтных работ. Родителям уже известны эти дошкольные учреждения.

По словам Михаила Шувалова, капремонт будет проходить в рамках реализации программы «Образование Подмосковья». После окончания ремонтных работ в дошкольное отделение поступит новое оборудование, которое даст возможность успешно реализовывать современные образовательные программы.