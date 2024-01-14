Глава городского округа Кашира посетил дошкольное отделение одной из школ в Ожерелье
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Кашира]
Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов посетил дошкольное отделение школы № 10 города Ожерелье. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Отмечается, что он провел встречу с родителями воспитанников отделения.
Уточняется, что в здании этого отделения будет проводиться капремонт, поэтому дети станут посещать детсады на время ремонтных работ. Родителям уже известны эти дошкольные учреждения.
По словам Михаила Шувалова, капремонт будет проходить в рамках реализации программы «Образование Подмосковья». После окончания ремонтных работ в дошкольное отделение поступит новое оборудование, которое даст возможность успешно реализовывать современные образовательные программы.