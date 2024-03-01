Глава городского округа Кашира проверил качество работы НПК «Каригуз»

Глава г.о. Кашира Михаил Шувалов побывал на предприятии научно-производственной корпорации (НПК) «Каригуз» в поселке Большое Руново, где смог пообщаться с сотрудниками и изучить производственный процесс.

Рабочий визит на НПК Михаила Шувалова оказался насыщенным. Глава округа смог воочию увидеть процесс производства, изучить его и побывать в местных лабораториях. Отдельно выделил глава округа экспериментальный цех, где сотрудники внедряют в работу новейшие разработки. По итогу этого путешествия по предприятию руководитель муниципалитета сделал свои выводы.

«Предприятие очень ответственно подходит к изготовлению своей продукции. В сертифицированной лаборатории НПК «Каригуз» сырье проходит комплексную проверку качества», - отметил Шувалов по итогам визита.

Сотрудники корпорации получили благодарственные письма от Михаила Шувалова. Их вручили Ольге Участьевой, Владимиру Сорокину, Василию Корнаухову, Юрию Буховцову, Дмитрию Ермилову и Валентине Дубилиной.

«Каригуз» действует с 1991 года. Корпорация прошла серьезный и ответственный путь производства, постоянно развиваясь. В поселке Большое Руново действует магазин «Kariguz», где можно ознакомиться с товарами предприятия, такими как одеяла, подушки, постельное белье и многое другое.