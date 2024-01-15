Глава Городского округа Пушкинский: более ста котельных работают на полную мощность

Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов принял участие в оперативном совещании, в ходе которого, в частности, обсуждали работу котельных.

Котельные округа функционируют в штатном режиме. Социально значимые объекты получают тепло, согласно нормативным требованиям. Об этом Максим Красноцветов написал на странице в интернет-мессенджере.

Глава округа Пушкинский также отметил, что в случае каких-либо проблем, сотрудники прокуратуры и силовых структур реагируют незамедлительно. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил слаженность работы всех структур и по региону.

В случае возникновения вопросов по работе системы теплоснабжения жителям Пушкинского рекомендуют обращаться по телефону +7 (495) 993-55-01 (Единая дежурно-диспетчерская служба округа). Также активен единый номер 112.