Глава Харькова Терехов: в результате ночного прилета в городе перебит газопровод

Со стороны стороны Российской Федерации в Харьков прилетели несколько снарядов, в результате чего был перебит газопровод, сообщает украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.

По словам Терехова, в городе Харькове взорвались не менее двух ракет С-300.

Харьковскими властями принято экстренное решение отключить в городе подачу голубого топливо. Как добавил Терехов, утром ремонтные бригады начнут восстанавливать газоснабжение.

Минобороны РФ произошедшее пока никак не подтвердили и не прокомментировали.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр.