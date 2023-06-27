Глава Химок Дмитрий Волошин провел встречу с жителями города

Мероприятие посетили представители разных профессий, которые трудятся в Химках: врачи, учителя, предприниматели, представители общественности. В ходе встречи обсудили изменения, произошедшие в городе в течение последних лет, а также планы дальнейшего развития.

«Губернатор за последние 10 лет реализовал много проектов для повышения качества жизни на территории округа. Мы каждый раз советовались с жителями, что в этом городе еще нужно улучшить – от капитальных ремонтов подъездов, до масштабных проекта благоустройства и развития инфраструктуры в городе. Сегодня мы вошли в десятку лучших российских городов по качеству окружающей среды», - заявил Дмитрий Волошин.

Глава подчеркнул, что в течение десяти лет в городском округе построено более ста социальных объектов, в том числе 16 клиник, 18 спортивных комплексов, 60 учебных заведений, открыт музейный и выставочный комплекс «Артишок» в парке им. Толстого и большая сцена театра «Наш дом».

Качественные изменения произошли и в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В округе в этом году началась реализация трехлетней инвестиционной программы по модернизации всего теплоснабжения муниципалитета. В Химках также продолжают обновлять систему водоснабжения и готовятся к внедрению уникальной технологии управления уличным светом.

Дмитрий Волошин отметил, что в течение всех этих лет уделено большое внимание нуждающимся в поддержке жителям – детям, сиротам, молодым и многодетным семьям и малообеспеченным гражданам. В Химках за десять лет получили бесплатные земельные участки 979 малоимущих семей, 646 семей, которые стояли в очередях и 117 молодых семей. Также 129 детей-сирот получили ключи от строящихся квартир.

Глава подчеркнул, что в ближайшее время планы развития инфраструктуры города сформированы в соответствии с пожеланиями жителей города. Таким образом, первым делом капитально ремонтируется родильный дом в старых Химках, школа-интернат «Кадетский корпус» и спортивный комплекс «Юность» в Сходне.