Глава Каширы поздравил с праздником журналистов городского округа

Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов поздравил с профессиональным праздником – Международным днем печати – журналистов, а также вручил им благодарственные письма. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

По словам Шувалова, современная жизнь невозможна без СМИ.

Он добавил, что за счет прессы формируется информационное поле и создается возможность для жителей узнавать о том, что происходит округе.