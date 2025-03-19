Глава Красногорска на совещании обсудил годовщину теракта в «Крокусе» и сезонные проблемы

Начало весны всегда сопровождается различными сложностями, с которыми приходится сталкиваться сотрудникам профильных служб из-за резких изменений погодных условий. Дмитрий Владимирович поставил задачу номер один — слаженно и оперативно включаться в работу, алгоритм которой был согласован ранее. Значение не имеет, что именно произошло — начался снегопад, подтопление или сильный ветер. Округ должен быть готов к результативному решению любой проблемы.

В ходе мероприятия глава муниципалитета обратил внимание также на другие не менее важные темы. Одна из них — оказание помощи участникам спецоперации и их родственникам, в том числе подшефным семьям

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Красногорск ]

«Сопровождая каждый вопрос, обращение или глобальные задачи, наша святая обязанность — быть на связи с теми, кто находится в тылу, сражается за справедливость и приближает Победу», — отметил глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков.

Дмитрий Владимирович обратил внимание, что на текущей неделе 22 марта — скорбная дата в истории не только Красногорска, но и всей России. Год назад в этот день трагически погибли люди, которые находились в «Крокус Сити Холле».