Глава Красногорска навестил семью Героя СВО

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков навестил подшефную семью участника спецоперации Романа Сергеевича и пообщался с его близкими, в том числе детьми.

В Красногорске продолжают оказывать всестороннюю поддержку семьям участников СВО. Помощь оказывают не только в материальном, но и бытовом ключе, участвуя в решении разных повседневных вопросов. Какие нужды есть у семьи Героя СВО Романа Сергеевича лично узнал глава округа Дмитрий Волков. Близкие военного рассказали про успехи детей, маленьких Димы и Ромы, а также о настрое, который помогает им в ожидании защитника.