Глава Красногорска обсудил меры поддержки с близкими бойцов СВО

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков провел встречу с семьями участников спецоперации, где выслушал их просьбы и узнал, какие вопросы требуют оперативного решения и помощи муниципальных властей.

Одна из участниц встречи с Дмитрием Волковым — вдова бойца Елена Валериевна. Она отметила, что хотела бы установить в Красногорске мемориальную доску в память о муже. Во время службы на СВО он отличился рядом достижений и является кавалером ордена Мужества.

Как подчеркнул глава округа, установку памятной доски и материальную помощь семье поставили в ряд приоритетных для решения задач. Вместе с этим будут решать вопросы по ЖКХ, транспорту и имуществу.

Обсудили во время встречи и поддержку многодетной мамы Дилором Шомахмадовны, сын которой пропал без вести на спецоперации. Ей помогут разобраться в земельно-имущественном вопросе, окажут необходимую поддержку, в том числе и материального характера.