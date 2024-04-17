Глава Красногорска посетил стройплощадку воспитательно-образовательного комплекса в Нахабино

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков посетил стройплощадку воспитательно-образовательного комплекса в Нахабино, которая находится на финальной стадии строительства.

В ЖК «Красногорский» появятся новые школа и детский сад. Готовность объекта оценивается в 70%. 1 сентября запланировано торжественное открытие воспитательно-образовательного комплекса. Школа рассчитана на 900 мест, а детский сад — на 150.

Общая площадь комплекса составит 16 125 квадратных метров. В здании из четырех этажей будет оборудован современный актовый зал вместительностью 414 мест, столовая на 450 мест, гимнастический зал, стадион и медиацентр. В воспитательно-образовательном комплексе появится 50 учебных кабинетов, которые будут оборудованы в соответствии с профилем.

Укомплектованность кабинетов и опыт педагогов позволит реализовать в комплексе различные образовательные программы: социально-экономические, естественно-научные, туристически ориентированные. В комплексе намерены открыть школьный музей и музей авиамоделирования. Также появятся предпрофессиональные классы.