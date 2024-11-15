Глава Красногорска поздравил Героя СВО и его сыновей с днем рождения

Сразу три члена семьи участника спецоперации из Красногорска отметили День рождения в ноябре. С праздником их поздравил глава муниципалитета Дмитрий Волков.

Глава Красногорска поздравил

ноябрьских именинников из округа: Героя СВО Андрея, сотрудника «Красногорской городской службы», а также его детей. Сыновья бойца Мирон и Захар встретили год и девять лет соответственно. Сейчас за ними следит мама Елена, а также бабушка и дедушка. Все члены семьи с нетерпением ждут возвращения отважного главы семейства домой.

Дмитрий Волков поблагодарил военного за отвагу и мужество, а его семью — за яркий пример сплоченности.

«Со своей стороны окажем необходимую помощь нашему бойцу, а Захару, который увлекается футболом и болеет за «Спартак», подарим мяч с автографами игроков «красно-белых», — добавил глава муниципалитета Дмитрий Владимирович Волков.

Отметим, что в Красногорске на регулярной основе оказывают всестороннюю поддержку бойцам СВО и их близким, а также собирают гуманитарную помощь в новые регионы РФ и в зону спецоперации.