Глава Красногорска поздравил руководителей военно-исторического центра «Искатель»

Организация готовится к своему 50-летнему юбилею и сегодня является ярким примером сочетания патриотизма, глубокого изучения истории и активной поисковой деятельности. Благодаря кропотливому труду коллектива была собрана уникальная коллекция артефактов, хранящих память о героическом прошлом страны. Среди них — трофеи времен войны, образцы военной формы, личные вещи солдат и письма с фронта — все это помогает сохранить память о героях Великой Отечественной войны. Центр предлагает разнообразные направления: от военно-исторической реконструкции и базовой военной подготовки до интерактивных уроков истории и военно-спортивных игр.

«Спасибо за энтузиазм, сохранение памяти и настоящий патриотизм, объединяющий сегодня каждого, кто отстаивает историческую правду во имя великого наследия и будущей Победы», — сказал Глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Красногорск ]

Красногорский военно-исторический центр «Искатель» начал свою деятельность в 1976 году как поисковый отряд при восьмой школе. Изначально его задачей было установление местонахождения пропавших без вести воинов Великой Отечественной войны.

Леонид Трестин, руководитель организации, отметил: «Образцы 1935 и 1943 годов по нынешним временам. Чтобы было понятно, объем одного комплекта формы, который есть у нас, составляет порядка 50 тысяч. То есть собирали все очень долго и мучительно».

Леонид Трестин также обратил внимание на ценность хранящихся в центре документов: «Есть уникальные документы. Это письма, личные вещи бойцов, обнаруженные на местах боев Великой Отечественной войны, смертные медальоны, которые мы находили, и последние письма с фронта, которые бойцы писали, и которые родственники нам при возвращении бойца отдали на память. Это очень дорогие вещи».

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Красногорск ]

Сегодня «Искатель» — это сплоченная команда из 70 человек, объединенных общими целями. Они проводят поисковые работы, изучают архивные материалы, участвуют в реконструкциях исторических событий, организуют лекции для школьников и тематические экспозиции.