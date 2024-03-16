Глава Красногорска рассказал об открытии центра «Активного долголетия» в микрорайоне Павшинская пойма

В микрорайоне Павшинская пойма городского округа Красногорск по просьбе жителей открыли центр «Активного долголетия», где для представителей старшего поколения будут проходить спортивные, оздоровительные, творческие и интеллектуальные занятия. Об этом в своих социальных сетях написал глава округа Дмитрий Волков.

Глава муниципалитета отметил, что проект, созданный по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, позволяет раскрывать творческий потенциал пожилых граждан.