Глава Красногорска рассказал об открытии центра «Активного долголетия» в микрорайоне Павшинская пойма
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Красногорск]
В микрорайоне Павшинская пойма городского округа Красногорск по просьбе жителей открыли центр «Активного долголетия», где для представителей старшего поколения будут проходить спортивные, оздоровительные, творческие и интеллектуальные занятия. Об этом в своих социальных сетях написал глава округа Дмитрий Волков.
Глава муниципалитета отметил, что проект, созданный по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, позволяет раскрывать творческий потенциал пожилых граждан.
«Отрадно, что сегодня в Красногорске есть слаженный коллектив единомышленников, прочность традиций и самое важное – наши долголеты, которые являются настоящим примером активного и здорового образа жизни», - написал Волков.
Он также поблагодарил участников проекта за их «оптимизм, задор, патриотизм и энергетику».