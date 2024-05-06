Глава Красногорска Волков посетил строительство образовательного объекта в Павшинской Пойме

Так, пятиклассник Степан Александров проживает недалеко от здания образовательного объекта в доме № 4 по Молодежной улице. В настоящее время школьник посещает 16-ю школу. Он не скрывает, что хотел бы как можно скорее учится в школе, расположенной вблизи дома.

«Представьте, вот дом, в котором мы живем, и как нам удобно будет вот сюда ходить. Вот даже построился «Полет» на набережной, мы хотели сначала туда перевестись, но решили, вот он говорит: «Нет, я буду ждать новую школу, которая будет рядом с домом», — рассказала жительница дома № 4 по ул. Молодежная Наталья Мишина.

Здание новой школы на Центральной улице в Павшинской Пойме рассчитано на 1 100 учащихся, поэтому многие юные горожане заинтересованы в его скорейшей сдачи в эксплуатацию.

На строительном объекте работает бригада из 60 человек, в расположение которых предоставлено семь единиц техники. В настоящее время готовность объекта оценивается в 7,5%, но темп работ высокий. Рабочие вырыли большую часть котлована, а также провели перекладку канализации, армирование плит перекрытия и бетонирование.

В планах на 2024 год следующие виды работ: завершение монолитных работ и закрытие теплового контура. Это позволит перейти к следующему этапу, запланированному на зимний период времени, — выполнение внутренней отделки помещений.

«В целом видим хорошие темпы сейчас организации, с родителями обсудили и попросил их еще – жителей – дополнительно контролировать. Спасибо им большое за те сигналы, которые они дают. Ну и важно нам, чтобы к 1 сентября 2025 года эта школа здесь открыла свои двери. По крайней мере, подрядчик нам сейчас об этом заявляет», — рассказал Глава городского округа Красногорск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Владимирович Волков.

В ходе смотра строительного объекта Дмитрий Волков поговорил с местными жителями, в том числе с родителями будущих учеников. У него не оставалось сомнений в востребованности школы после завершения строительства. Глава пообещал лично контролировать ход работ в новом здании школы в Павшинской Пойме.