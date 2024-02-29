Глава Красногорска Волков провел выездную администрацию

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков проинформировал, как прошла очередная встреча с жителями округа в выездном формате.

В Дворец культуры «Подмосковье» пришли 63 жителя, которые обратились с различными вопросами, просьбами и предложениями. Глава городского округа Волков поблагодарил каждого за активное участие в жизни Красногорска. Особенно ценной для администрации остается возможность получения обратной связи от горожан по тем проектам, которые были реализованы ранее. Своевременное решение текущих вопросов оказывает положительное влияние на будущее развитие округа.

«Благодарю жителей за очень важные сигналы в части ремонта и содержания домов, обновления подъездов, благоустройства территории. Каждое обращение — не только руководство к действию, но и та высокая планка, которую ставим при решении самых сложных и глобальных вопросов, включая расселение ветхого и аварийного жилья», — отметил глава городского округа Дмитрий Волков.

Дмитрий Волков отметил, что в ходе выездной администрации были подняты различные вопросы, связанные с проведением спецоперации. У военных СВО и общественных деятелей проблемы разные, но администрация окажет помощь каждому.

«Обязательно будем помогать и нашим Героям, и родным бойцов, непременно проявляя внимание и заботу», — заявил глава округа Волков.

Традиционно в рамках выездной администрации участие приняли представители местной администрации. Подобные форматы позволяют решать многие вопросы максимально оперативно и эффективно. По мнению Дмитрия Волкова, они превратились в «добрую традицию».