Глава Красногорска Волков в День Победы почтил память героев у мемориального комплекса

В Красногорске в День 79-й годовщины Великой Победы прошли памятные акции по погибшим воинам Великой Отечественной войны.

Памятные мероприятия состоялись у мемориальных комплексов «Рубеж обороны Москвы» в Нефедьево и на Красной горке.

Глава Красногорска Дмитрий Волков напомнил, как развивались события в годы ВОВ. Рубеж Нефедьево и Козино превратился в оплот нерушимой обороны, которая стала одним из главных препятствий для врага при захвате столицы.

В историю навсегда вошли имена героев тех сражений — генерала Афанасия Белобородова и лейтенанта Павла Гудзя. Имена бойцов, которые мужественно сражались за родные земли, высечены на мраморных плитах в Красногорске. Потомки должны помнить о священном подвиге, совершенном солдатами во время Великой Отечественной войны.

«Мы свято чтим отвагу и самоотверженность прошедших сквозь горнило сражений и неимоверных испытаний», — сказал Глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков.

Дмитрий Волков выразил искренние слова соболезнования, ведь многие воины не дожили до заветного Дня Победы.