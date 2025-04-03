Глава Красногорска вручил ветерану Великой Отечественной войны медаль «Почетный гражданин»

Фото: [ Пресс-служба администрации г.о. Красногорск ]

Дмитрий Волков поздравил Николая Кузьмича с присвоением этого высокого звания, подчеркнув, что его жизненный и боевой путь является ярким примером стойкости, мудрости и непоколебимого характера, присущего поколению победителей. Ветеран, водитель легендарной «Катюши» и участник ключевых сражений, включая Сталинградскую битву и взятие Берлина, и сегодня сохраняет жизнелюбие и бодрость духа, окруженный заботой близких.

Фото: [ Пресс-служба администрации г.о. Красногорск ]

«Низкий поклон за Ваш беспримерный подвиг, дорогой Николай Кузьмич! И важно, что ставшее коллегиальным решение присвоить высшую награду округа пяти красногорцам — участникам Великой Отечественной войны является сегодня данью уважения к мужеству ветеранов, их отваге и патриотизму», — сказал Глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков.

Глава округа отметил, что это решение является выражением глубокой признательности за вклад ветеранов в Победу и сохранение мирного неба над головой.