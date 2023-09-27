Глава Ленинского округа поздравил с профессиональным праздником работников дошкольного образования
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Ленинский]
Глава подмосковного Ленинского городского округа Алексей Спасский поздравил более тысячи работников сферы дошкольного образования с профессиональным праздником.
Так, глава муниципалитета поблагодарил воспитателей и педагогов за работу с 17 тысячами малышей, и пожелал профессиональных успехов. Также Спасский отметил, что сфера дошкольного образования является важной составляющей системы обучения молодого поколения и активно развивается в Ленинском городском округе.
В 2023 году муниципалитет стал лидером по строительству детских садов: открыли семь новых дошкольных учреждений, еще два будут готовы к работе до конца года. В следующем году планируется построить еще четыре. Также в различных местах округах появились, так называемые, «палисадики». И во всех дошкольных учреждения муниципалитета реализуется региональный проект «Предшкола».