Глава Михаил Собакин проверил работу котельных в городском округе Чехов

Планово-предупредительные работы котельной в поселке Березки в настоящее время завершены полностью. На территории установлены пять водогрейных котлов ЗИО-60, из которых два работают на горячее водоснабжение, а три — на отопление. Объект обеспечивает теплом семь многоквартирных домов.

«В ходе плановых работ была проведена ревизия запорной арматуры, чистка топки и дымогарных труб, газоходов, а также гидравлические испытания. Профилактику прошли все теплообменное и электрооборудование, включая насосное оборудование. Оно было проверено, смазано, очищено, а изношенные детали, при необходимости, восстановлены или заменены», — сообщил Глава округа.

На тепловых сетях специалисты провели гидравлические испытания рабочим давлением.

«Через несколько дней здесь пройдут испытания трубопроводов системы отопления совместно с Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службой», — проинформировал Глава муниципалитета.

Подготовка к зиме — приоритетное направление, которым в настоящее время активно занимается Администрация. Глава муниципалитета проводит еженедельные совещания, в ходе которого заслушивает доклад о ходе работ.

Глава округа также выехал на котельную № 10, расположенную в поселке Столбовая. Она отапливает шесть жилых домов, школу, детский сад и амбулаторию. В котельной расположены два водогрейных котла с суммарной установленной мощностью 4,3 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей составляет 2,4 км.

«Через два дня котельная выходит на планово-профилакический ремонт. В ходе подготовки к отопительному сезону 2024-2025 будут выполнены работы по вскрытию котлов и проведена их гидравлических испытаний. Также пройдет ревизия насосного и теплообменного оборудования, оборудования химподготовки со вскрытием натрий-катионитовых фильтров с досыпкой сульфоугля, а также ревизии и при необходимости замена запорной арматуры на оборудовании и трубопроводах в котельной», — рассказал глава Чехова Михаил Собакин.

Котельная работает на одном котле, что вполне нормально для летнего периода времени. Перед осенне-зимним сезоном важно обновить устаревшее оборудование и наладить работу всех котлов.