Глава округа Долгопрудный поздравил юбиляров семейной жизни

В городском округе Долгопрудный чествовали юбиляров супружеской жизни, которые сохранили отношения и прожили в браке долгие 50, 55, 60 и более лет. Крепкие пары поздравил глава муниципалитета Роман Истомин и почетные гости в ходе торжественного мероприятия.

Дошедших до почетных золотых, изумрудных и бриллиантовых годовщин пары поздравили в ДК «Вперед». На событие пришли не менее 30-ти семейных пар, счастливых и полных гордости за свой союз. У каждой из них своя история любви и пройденные испытания, о которых они теперь смогут рассказать молодому поколению.

Впечатляющий путь прошли офицер Владимир Алексеевич Невзоров и его жена Тамара Алексеевна. Они вместе 55 лет и все годы шли рука об руку. Как признаются супруги, сохранили любовь и отношения благодаря взаимным уступкам и уважению.

«От души желаю всем юбилярам счастья, здоровья, мира и благополучия. Пусть впереди у вас будет долгая жизнь, полная самых добрых и светлых семейных событий!»

Каждой паре на празднике вручили цветы, поздравительный адрес главы г. о. Долгопрудный и подарки. Мероприятие завершили на музыкальной ноте: коллективы театра «Город» исполнили песни о любви и жизни, растрогав зал.