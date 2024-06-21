Глава округа Кашира проверил ход капитального ремонта школы №10

В микрорайоне Ожерелье г. о. Кашира продолжается капитальный ремонт школы №10. Работы идут уверенным ходом, в чем убедился глава округа Михаил Шувалов.

Капитальный ремонт школы проходит под постоянным контролем администрации. Недавно комиссия с главой Каширы, его профильными заместителями, представителями депутатского корпуса и специалистами побывала на объекте, который в будущем должен стать комфортным местом для учебы и работы.

Бригады усердно трудятся: монтируют инженерные коммуникации, проводят предчистовую отделку, фасадные работы и укладывают плитку. Рабочие формируют каркас сцены в помещении актового зала, где когда-нибудь будут проводиться школьные концерты, уроки и другие мероприятия.

Комиссия во главе с Михаилом Шуваловым обратила внимание на потолки классов. Их высоту решили не менять, но это потребует корректировки плана по расположению внутренних инженерных сетей.

«Посмотрели ход капитального ремонта школы. Есть небольшие вопросы, но они больше связаны с дальнейшей эксплуатацией. Поднялись на крышу, оценили ее состояние. Видим, что работа идет. Уверены, что строители сдадут объект в срок», — отметил глава муниципалитета.

Отметим, когда завершится капитальный ремонт школы, начнутся работы по благоустройству ее территории.