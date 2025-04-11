Глава округа Красногорск рассказал, что планируется сделать в следующем году

Глава городского округа поделился планами развития территории на предстоящий год, подчеркнув важность продолжения позитивных тенденций и реализации новых проектов.

Строительство: в 2025 году планируется ввести в эксплуатацию минимум пять новых школ и четыре детских сада. Среди приоритетных объектов – школа на 1100 мест в Павшинской пойме, школа на 550 мест в «Изумрудных холмах», блок начальных классов в жилом комплексе «Тетрис», а также завершение строительства школ в «Лесобережном» и «Митино О2». Новые детские сады откроются в «Лесобережном», «Ильинских лугах», ЖК «Малина» и ЖК «Аникеевский».

ЖКХ: в рамках программы капитального ремонта запланировано обновление 171 многоквартирного дома, включая замену лифтов, водосточных систем, инженерных коммуникаций, кровли, фасадов и других элементов. Кроме того, продолжатся работы по ремонту подъездов и модернизации площадок для мусоропереработки.

Благоустройство: в фокусе внимания – создание комфортной городской среды. Будут благоустроены Яблоневый сквер, Городской парк, озеро «Торфяное» и сквер Инженерных бригад в Нахабино. Начнется проектирование благоустройства площади Оптиков. Также предусмотрена модернизация 17 детских площадок, обновление асфальтового покрытия во дворах и обустройство 24 «Народных троп».

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Красногорск ]

Транспорт: продолжится развитие дорожно-транспортной сети: планируется построить 19 км дорог и расширить выезд с Москворецкого бульвара на Ильинское шоссе.

Социальная сфера: в ближайшее время будет открыт новый отдел полиции в Павшинской пойме, а также внедрены специальные места для парковки электросамокатов – инициатива, получившая поддержку на федеральном уровне. Особое внимание уделено сохранению исторического наследия: готовится открытие первого в Красногорске краеведческого музея, а также планируется установка памятника, объединяющего поколения бойцов, от ветеранов Великой Отечественной войны до современных героев СВО.

Ключевые достижения в 2024 году:

Поддержка СВО: округ активно оказывает поддержку военнослужащим – порядка 1600 бойцов находятся на передовой, а более 3,5 тысяч волонтеров помогают через центр «Забота».

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Красногорск ]

Здравоохранение: вступила в строй Детская областная больница им. Рошаля. Ведется капитальный ремонт Красногорской больницы и строительство пристройки к больнице в Нахабино, а также продолжается строительство новых поликлиник в «Ильинских лугах» и «Новой Риге».

Образование: за последние три года построено 51 образовательное учреждение – 34 детских сада и 17 школ. В сентябре 2024 года открылись четыре современных образовательных центра, а завтра в Павшинской пойме распахнет свои двери новый садик на 120 мест.

ЖКХ: капремонт проведен в 59 домах, обновлено 18 км теплосетей, модернизировано 5 котельных. Ведется строительство котельной на Вокзальной улице и модернизация сетей водо- и электроснабжения.

Транспорт: отремонтировано 35 дорог общей протяжённостью 28 км. Строятся путепроводы в Аникеевке и Опалихе, а также тоннель в Путилково. Ожидается, что к 2027 году будет открыта станция «Липовая роща», а в 2028 — «Рублево-Архангельская» и «Ильинская».

Этот план демонстрирует стремление округа к созданию комфортной и современной среды для жизни, работы и отдыха, а также подчеркивает важность сохранения истории и поддержки жителей.