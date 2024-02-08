Глава округа Красногорск Волков посетил авиамодельный клуб «Зиг-заг»

На занятиях клуба офицер запаса, педагог Андрей Андреевич Кушнир вдохновляет участников на создание уникальных моделей. Во времена развитых современных технологий полученные теоретические знания и практические навыки помогут воспитанникам клуба в дальнейшем освоить на профессиональном уровне мир науки и техники. На занятиях у ребят появляется возможность конструировать авиамодели, знакомиться с пилотированием дронов и беспилотников.

Реализовывать проекты ребята не смогли бы без материально-технической базы. Этому вопросу уделяют должное внимание, приобретая современные приборы и инновационные материалы.

«Благодарю Андрея Андреевича за энтузиазм, умение объединить вокруг себя единомышленников и настоящий патриотизм. И, беря во внимание базовый опыт клуба «Зиг-заг», рассмотрим возможность проецировать его на другие школы округа», — отметил глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

Авиамодельный клуб «Зиг-заг» функционирует уже более 13 лет.